العالم

لاريجاني: الأمريكيون يرسلون الوسطاء للتفاوض

17/08/2019

لاريجاني: الأمريكيون يرسلون الوسطاء للتفاوض

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، علي لاريجاني، ان الامريكيين يعلنون عن استعدادهم للتفاوض ويرسلون الوسطاء ومن جهة أخرى يقومون بفرض حظر على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

وفي مستهل الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي الايراني، اليوم السبت، أشار لاريجاني إلى ان أمريكا أصيبت بتناقضات بلهاء من كثرة الأوهام، وأن الامريكيين يقولون أنهم مستعدون للتفاوض ويرسلون الوسطاء ومن جهة اخرى يقومون بفرض حظر على وزير خارجيتنا.

وأكد لاريجاني ان الشعب الإيراني قد ابرز بعض قوته من خلال صموده خلال الايام الماضية، وان البريطانيين أدركوا أن ظروف إيران ليست كالماضي بحيث يمكنهم اظهار قوتهم عن طريق المؤامرات والدسائس، ويضغطوا على الشعب الإيراني ليتخلى عن ثرواته البحرية.

وفي حديثه عن الإجراءات البريطانية ضد الشعب الإيراني خلال التاريخ المعاصر، أضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ان البريطانيين تعاونوا في الماضي مع الأمريكيين لتنظيم انقلاب للإطاحة بحكومة مصدق الوطنية عام 1953، وسيطرة النظام البهلوي العميل لعدة عقود من الزمن على إيران، موضحا ان مقارنة ظروف تلك الايام مع قدرة ايران في الوقت الحاضر، تكشف ان بريطانيا اضطرت للانسحاب من قرصنتها البحرية والتسليم لمطالب ايران.

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