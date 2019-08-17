17/08/2019

أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان.. حقل الشيبة في مرمى النيران اليمنية

بعنوان "توازن الردع الأولى"، نفّذت القوات المسلّحة اليمنية أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن.

وفي التفاصيل، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع أن عشر طائرات مسيّرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة ضمن عملية "توازن الردع الأولى"، موضحًا أن حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل.

العميد سريع أشار الى أن "عملية توازن الردع الأولى" تأتي في سياق الردع والردع المشروع على جرائم العدوان وحصاره، متوعّدًا النظام السعودي وقوى العدوان بعمليات أكبر وأوسع إذا استمرّ الاعتداءات.

وجدّد المتحدث باسم القوات اليمنية الدعوة لكلّ الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة، لأنها أصبحت أهدافًا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت، لافتًا الى أن بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر والعمليات القادمة ستكون أشدّ إيلامًا على العدو، وقال "لا خيار أمام قوى العدوان والنظام السعودي إلّا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني".

هذا وحيّت القوات المسلحة اليمنية كل الشرفاء والأحرار الذين ساهموا في أنجاع هذه العملية.

الحقل يضخّ أكثر من 600 ألف برميل يوميًا وعوائده تصل الى 50 مليون دولار

وربطًا بالعملية، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن حقل الشيبة النفطي الذي استهدفته الطائرات المسيرة اليمنية يضخّ أكثر من 600 ألف برميل عالي الجودة يوميا، وهذا يعني أن عوائده تصل إلى 50 مليون دولار في اليوم الواحد، مشيرة الى هناك منشآت سكنية في الحقل لألف شخص.

وأضافت أن "الحقل كان متنازعًا عليه بين السعودية و الامارات"، موضحة أنه "يبعد 10 كيلو مترات فقط عن الحدود الجنوبية لإمارة أبو ظبي".



القحوم

بالموازاة، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم في حديث لقناة "الميادين" إن إعلان القوات المسلحة اليوم يحمل رسائل أمنية وسياسية، مضيفًا "أصبحنا نمتلك سلاحًا استراتيجيًا لمواجهة أعدائنا الذين لا يفهمون إلّا لغة القوة، مؤكدًا أن "عملياتنا هي رادعة وتأتي في سياق الرد على العدوان المستمر"، ورأى أن "على السعودية أن تُدرك أننا لن نقبل باستمرار عدوانها بايعاز من النظام الأميركي".

وتابع "على السعودية أن تُعيد حساباتها وأن تُدرك أننا لن نقبل بفرض هيمنتها واليمن بات أكثر قوة وصلابة"، مشدّدًا على أن "أميركا هي رأس الحربة في العدوان المستمر على بلدنا ولذلك أتى ردنا استراتيجيًا وواضحًا".

البخيتي

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، محمد البخيتي في حديث تلفزيوني إن "القوات اليمنية تصبّ كل جهودها لتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة"، وأكد أن "على السعودية أن تُدرك أنها تواجه إمكانيات دولة وشعب وليست إمكانيات شركة".

إقرأ المزيد في: اليمن