17/08/2019

برعاية الأمين العام لحزب الله.. عرس جماعي في الهرمل

برعاية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، نظّمت نقابة أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في البقاع في مطعم "لازورد" في الهرمل العرس الجماعي الحادي والعشرين ضمن فعاليات مهرجان التسوق والسياحة في البقاع.

62 شابًا وفتاة شكلوا 31 زوجًا من مختلف بلدات وقرى البقاع شاركوا في حفل العرس الجماعي الذي حضره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة ، مسؤول وحدة النقابات والعمال في حزب الله هاشم سلهب، مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، مسؤول ملف النازحين السوريين في حزب الله نوار الساحلي، وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية ونقابية وحشد من ذوي العرسان.

النمر نقل للعرسان تحيات ودعاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالتوفيق والسداد، وقال "إننا نحتاج إلى أن يكون مجتمعنا آمنًا تنمويًا، ولذلك يسعى نواب بعلبك - الهرمل لاستجلاب مشاريع للمنطقة، آملًا أن يقر سريعًا مشروع سد العاصي ومشروع الضم والفرز وأن ينفذ مشروع الطرقات المقر في مجلس الإنماء والإعمار في المنطقة ومشاريع الجامعة والصحة وغيرها".

هذا وتخلّل الحفل مولد نبوي واختتم بتوزيع هدية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المادية على العرسان.

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