17/08/2019

أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم بإعلان رئيس جامعة القاهرة عن جاهزية معهد الأورام لاستقبال المرضى، بعد التفجير الذي حصل قربه منذ فترة، فيما كان لافتا مطالبة نقيب عام الفلاحين المصريين بحظر استيراد القمح الروسي هذا الموسم لتخوفه من اشعاعات نووية قد أصابته.

وفي تونس، كانت مطالبات بأن يكون الرئيس القادم للبلاد منحازا للقضية الفلسطينية، في وقت عمدت قوى المجتمع المدني في الجزائر إلى تأجيل لقائها التشاوري حتى الـ 24 من الجاري.



مفتي الجمهورية يدين تفجير مسجد في مدينة "كويتا" الباكستانية

لفتت صحيفة "الأهرام" المصرية الى إدانة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، العملية الإرهابية التي وقعت في أحد المساجد بمنطقة "كجلاك" في مدينة "كويتا" الباكستانية؛ والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين، إثر وقوع الانفجار..

وأكد المفتي أن جماعات التطرف والإرهاب لا اعتبار عندهم لحرمة الدماء ولا لحرمة بيوت الله التي تقام فيها الصلوات ويُعبد الله فيها، ليصدق فيهم قول الله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

وتوجَّه بخالص العزاء والمواساة إلى باكستان حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا..



السبت.. استكمال المرافعات الختامية عن 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس"

بدورها صحيفة "الأخبار" المصرية أشارت الى استماع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، لمرافعة الدفاع الختامية خلال محاكمة 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.



رئيس جامعة القاهرة يعلن جاهزية معهد الأورام لاستقبال المرضى

على جانب آخر، لفتت صحيفة "المصري اليوم" المصرية الى إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من أعمال الإصلاح وصيانة الأماكن المتضررة بمباني ومنشآت المعهد القومي للأورام نتيجة الانفجار الإرهابي لسيارة محملة بالمتفجرات على كورنيش النيل أمام المبنى الرئيسي للمعهد، وذلك فيما يخص الأماكن الخاصة باستقبال وعلاج المرضى، على أن يستقبل المعهد مرضاه بكامل طاقته اعتبارا من اليوم السبت.

وقال «الخشت» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن العمل على إصلاح التلفيات لم يتوقف منذ الحادث حتى في أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون بين جامعة القاهرة وشركة المقاولون العرب، من أجل إنجاز العمل وعودة المعهد لما كان عليه واستقبال مرضاه دون أي خلل، سواء في إجراءات الكشف أو من يتلقون العلاج الدوري وغرف المرضى والعمليات وهو ما تحقق.

وأوضح أن العمل مازال جارياً في بعض المناطق غير المؤثرة على استقبال المرضى، وهي أعمال الإصلاحات بالمبنى الإداري أعلى قاعة الاحتفالات بالدورين الخامس والسادس، فضلا عن الواجهات المتضررة من الانفجار خارج المبنى الإداري، مشيرا إلى إنه من المتوقع الانتهاء منهم خلال فترة وجيزة وبما لا يتعارض العمل على إصلاح التلفيات مع عمل المعهد الطبي والعلاجي.

نقيب عام الفلاحين يطالب بحظر استيراد القمح الروسي هذا الموسم

صحيفة «الشروق» أشارت الى مطالبة نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن، بحظر استيراد القمح الروسي هذا العام توخيا للحذر وحرصا علي سلامة المصريين، لافتا إلى أن للاشعاعات النووية أثار سلبية مدمرة وأن العناصر المشعة تنتقل عبر السلاسل الغذائية.

وأضاف عبدالرحمن، أنه لا مجال للمخاطرة بصحة المواطنين مهما كان السبب وبرغم أن الانفجار وقع علي منصة بحرية بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك بمقاطعة ارخانجلسك، وعزم وزارة الزراعة في تشديد الفحص الاشعاعي من خلال تحليل عينات شحنات القمح الروسي عن طريق هيئة الطاقة الذرية، إلا أن احتمال تسرب الاشعاعات النووية ولو واحد في المليون يصيبنا بالذعر.

واوضح عبدالرحمن أن مصر ورغم أنها بحاجة كبيرة لاستيراد القمح، حيث تستورد مصر سنويا كميات كبيرة من الأقماح على مدار العام، لسد احتياجات السوق المصرية إلى جانب القمح المحلى لإنتاج الخبز والمكرونة والمعجنات وغيرها، إلا أننا امامنا أسواق كثيرة اخرى للاستيراد مثل دولة رومانيا وفرنسا وبولندا والأرجنتين واستراليا وألمانيا وكندا وإندونيسيا.



في عملية اختيار الرئيس القادم ..هل يصوّت التونسي على قاعدة البرامج؟

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، أشارت صحيفة "الشروق" التونسية الى ما بعد الاعلان عن قائمة المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية، حيث يستعد المترشحون لخوض حملاتهم الانتخابية على قاعدة برامج ستقدم للناخبين، فهل أن اقتراع الناخب محدد بطبيعة البرنامج أم أن لاختيار المرشح محددات أخرى؟

وعلى المستوى النظري، وأسوة بالنماذج الديمقراطية العريقة، يكون البرنامج الانتخابي وقدرة المترشح على تنفيذه محددا رئيسيا في رسم حظوظ الفوز بالانتخابات قبل اجرائها، غير أن العودة الى الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2014 تحيل الى قراءات عكسية تبرز غياب البرنامج أو قصوره وأحيانا عدم التركيز عليه في عملية استقطاب الناخبين.

تحتاج الاجابة عن هذه المسألة دراسة سوسيولوجية لسلوك الناخب التونسي للاجابة بدقة عن المحددات الرئيسية للناخبين في عملية اختيارهم لمرشح دون سواه، وتحيل التجارب الانتخابية السابقة والتي جرت خلال فترة الانتقال الديمقراطي في تونس الى وجود جملة من المحددات التي تفصل بين مكونات الجسم الانتخابي.

فالجسم الانتخابي غير متجانس ومحكوم بجملة من المحددات، فمنهم من هو شديد الاهتمام بالبرامج الانتخابية، ومنهم من هو محكوم بانضباط حزبي وفكري وعقائدي، وبينهم من هو موجود في منظقة ضبابية بين الانتهازية والتردد وعرضة لمختلف المؤثرات، كما يوجد ايضا ناخبين محكومين بمحددات جهوية ومحلية وقبلية.

وفي هذا السياق يرى المختص في علم الاجتماع، الطيب الطويلي، أن محددات اختيار الرئيس لدى التونسي تختلف باختلاف انتمائه الايديولوجي، ومستواه الثقافي والاجتماعي لافتا الى أن غالبية التونسيين لا ينتخبون من اجل برنامج سياسي متكامل بل يميل بعضهم الى الوعود الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها ان تقذف شيئا من الامل في تحسين وضعيته.



الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل: رئيس تونس القادم يجب أن يكون منحازا للقضية الفلسطينية

بدورها صحيفة "الجمهورية " التونسية لفتت الى تأكيد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، على ضرورة أن يكون الرئيس القادم للجمهورية التونسية منحازا للقضية الفلسطينية ويمنع التطبيع.

وأردف الشفي أن من مواصفات الرئيس القادم لتونس هي الاستقلالية والخبرة والمعرفة والدراية والقدرة على إدارة الحوار مع مختلف الألوان، ويجب أن يكون أكبر في علاقة بموقعه في الرئاسة من انتمائه الحزبي وينزع ثوبه الحزبي.

وأضاف الشفي أن الرئيس القادم من الضروري أن يكون منحازا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإلى العدل الاجتماعي ومنحازا للسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني ومنحازا للقضايا والثوابت الوطنية منها القضية الفلسطينية ومنع التطبيع ومنحازا لمبدأ المساواة الفعلية بين المرأة والرجل مهما كانت عائلته السياسية.



الجزائر: قوى المجتمع المدني "تؤجل" لقاءها التشاوري إلى 24 الجاري

صحيفة "الشروق" الجزائرية أشارت الى إعلان فعاليات المجتمع المدني عن تأجيل اللقاء التشاوري، الذي كان مقررا عقده اليوم السبت بقاعة “سفاكس” الجزائر، إلى غاية تاريخ 24 الجاري، بسبب رفض مصالح ولاية الجزائر منحهم الترخيص، فيما تقرر عقد ندوة صحافية لتوضيح كافة الأمور.

وأكدت فعاليات المجتمع المدني في بيان لها، بأنها في الوقت الذي كانت تنتظر فيه التعاطي بإيجابية مع طلبهم بمنحهم الترخيص لعقد لقاء تشاوري من قبل مصالح ولاية الجزائر، نظرا لحالة الانسداد والتحديات الكبرى التي تميز الدخول الاجتماعي من جهة والتسويق للرغبة في حلحلة الوضع من جهة أخرى، إلا أنها تفاجأت بعدم الرد إلى غاية الساعة الخامسة والنصف، ليتقرر حينها تأجيل الاجتماع إلى غاية الـ24 من الجاري.

وأضافت قوى المجتمع المدني التي تضم زهاء 40 نقابة مستقلة تنشط في مختلف القطاعات وجمعيات، أن لجنة الاتصال التابعة لها، قد عقدت اجتماعا أول أمس الخميس، من أجل وضع اللمسات الأخيرة تحضيرا للقاء التشاوري الجامع الذي كانن ستحضره مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، لدعم استمرارية الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في 22 شباط الفائت وكذا للإسهام في حل الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر منذ استقالة الرئيس السابق، إلى جانب العمل على تجسيد توصيات الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني.

3 وزراء سابقين ضمن قائمة اللجنة الإستشاريه لهيئه الوساطه والحوار

لفتت صحيفة "النهار" الى قائمة اللجنة الإستشارية لهيئة الوساطة والحوار التي تضم 41 عضو من بينها وزراء سابقين وكذا الاساتذة والاكادميين.

وجاءت القائمة التي تحصلت النهار على نسخة منها كالتالي: وزير الشباب والرياضة سابقا كمال بوشامة، وزير الشباب والرياضة سابقا عبد العزيز درواز، ووزير الشباب والرياضة ايضا مولدي العيساوي، إضافة إلى الاساتذة والاكادميين فارس مسدور، فريد بن يحي، عبد الله حمادي، رشيد لوراري، نوفل ميلي استاذ جامعي في فرنسا، نوفل ايت مختار.

وهناك ايضا نور الدين بن جلولي رئيس بلدية وهران والذي كان من معارضي بوتفليقه منذ عهدته الثانية، وعمر آيت مختار رئيس حركة المواطنة الجزائرية في فرنسا.

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