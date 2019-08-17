17/08/2019

"أنصار الله": حزب الله بجهاده وتضحياته مثَّل نموذجا مشرفا لكل شعوب الأمة

هنّأ المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى انتصار تموز في العام 2006 على العدو الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان لها، إن "حزب الله بجهاده وحكمته وتحركه وتضحياته مثّل نموذجا مشرفا لكل شعوب الأمة وأثبت أن التحرك في مواجهة أعداء الأمة له ثمرته وفاعليته وأثره الكبير في حفظ الدين وتحرير الأوطان، مضيفة أنه "لا كرامة ولا عزة ولا استقلال من الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية إلا بالتحرك الجاد والواعي للجهاد في سبيل الله والدفاع عن مقدسات الأمة وعزتها وكرامتها والوعي بمخططات العدو ومؤامراته وإفشالها على كل المستويات".

وتوجه المكتب السياسي للحركة باسم الشعب اليمني بـ"الشكر والتقدير والإعزاز لسيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله ورعاه، على مواقفه الشجاعة وتضامنه مع الشعب اليمني المظلوم".



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