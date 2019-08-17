17/08/2019

الشيخ الزكزاكي عاد الى نيجيريا معتقلًا!

أفاد مكتب الحركة الإسلامية في نيجيريا عبر حسابه على موقع "تويتر" أن رئيسها الشيخ ابراهيم الزكزاكي وصل ظهر أمس الى مطار ننامدي أزيكيوي الدولي في أبوجا، مشيرًا الى أن سماحته مُنع من التحدث إلى وسائل الإعلام.

وأعلن المكتب أن الشرطة النيجيرية استأنفت توقيف الشيخ الزكزاكي والوفد المرافق له اللذين أجبرا على العودة الى معتقله السابق في ولاية كادونا.

وأمس، عاد الشيخ الزكزاكي إلى وطنه الأمّ دون أن يتلقى العلاج بسبب الضغوط التي تعرض لها.

وكان المكتب الإعلامي للحركة الإسلامية قد أكد أن مسؤولين في حكومة أبوجا يتعاونون مع الشرطة الهندية بهدف تخريب العلاج الطبي لرئيسها الشيخ ابراهيم الزكزاكي.

وتحدّث الشيخ الزكزاكي في مقاطع مصوّرة نشرها حساب الحركة على "تويتر" عن أن حكومة نيودلهي أبلغته بأن عليه القبول بشروط الحكومة النيجيرية أو مغادرة الهند خلال ساعتين، مشيرًا الى أنه لم يتلقَّ أيّ علاج.

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