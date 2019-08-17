17/08/2019

بلباو يهزم برشلونة في إفتتاح الليغا

استهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلا لليغا بسقوط مفاجئ أمام مضيفه اتلاتيكو بلباو بهدف في افتتاح منافسات الأسبوع الأول للدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجل ادوارز هدف الفريق البسكي قبل لحظات من النهاية بعد دخوله بديلا عند الدقيقة 88 وبضربة خلفية مزدوجة سكنت شباك الحارس الألماني تاراشتيغان.

تعادل بطعم الخسارة لباير ميونخ

تعادل باير ميونخ الألماني حامل اللقب مع هرتا برلين بهدفين لكل منهما في افتتاح منافسات الجولة الأولى للدوري.

ليفشل العملاق البفاري للمرة السابعة تواليا بتحقيق الفوز في مباراته الأولى في الدوري.

وسجل الهداف البولندي روبارت ليفدانوفسكي هدفي الباير.

ليون يكتسح اونجي بسداسية

اكتسح ليون انجي بسداسية في افتتاح مباريات الأسبوع الثاني للدوري الفرنسي ليتصدر مؤقتا الترتيب برصيد ست نقاط.

كوتينيو إلى باير ميونخ بالإعارة

أعلن نادي باير ميونخ الألماني عن تعاقده مع البرازيلي الدولي فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة ولموسم واحد قادما من برشلونة الإسباني مع أحقية الشراء.

وسيكلف عقد الإعارة خزينة النادي البفاري عشرين مليون يورو إضافة لراتب كوتينيو السنوي والذي يبلغ 11 مليون دولار.

روما يجدد عقد مهاجمه البوسني دزيكو

أعلن نادي روما الإيطالي عن تمديد عقد مهاجمه البوسني المخضرم ادن دزيكو حتى صيف 2022 ليقطع بالتالي فريق الذئاب الطريق على انتر الطامح لضم المهاجم البوسني الذي يلعب مع روما منذ العام 2015 وسجل 87 هدفا.

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