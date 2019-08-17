17/08/2019

الرئيس بري: لإعلان حالة طوارئ اقتصادية وإصلاحية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاولوية اليوم للقطوع الاقتصادي، وقال لصحيفة "الجمهورية": "أما وقد مرّ القطوع السياسي بسلام وانتهى الى مصالحة بين القوى السياسية، فإنّ الاولوية القصوى في هذه المرحلة هي تمرير القطوع الاقتصادي الصعب، بالحد الأعلى من المسؤولية ومن الجهد على كل المستويات، لإخراج البلد سليمًا معافى من هذه الأزمة الخطيرة".

وأضاف: "هذا الأمر يتطلّب بالدرجة الأولى شراكة الجميع في ورشة الانقاذ التي لا بدّ منها، بالتوازي مع المبادرة سريعًا الى اعلان حالة طوارئ اقتصادية واصلاحية، فكلنا في مركب واحد، ومسؤوليتنا، لا بل واجبنا أن ننقذه من الغرق".

واشار الى أن الاجتماع الاقتصادي الذي عُقد في القصر الجمهوري في حضور الرؤساء رسم خريطة الطريق باتجاه المعالجة، وبالتالي يُنتظر من الحكومة أن تبدأ في ترجمتها في القريب العاجل.

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