17/08/2019

القضاء الأميركي يمنح شروط احتجاز إنسانية لأطفال المهاجرين

أكدت محكمة استئناف أميركية أن الغذاء المناسب والصابون ومعجون الأسنان جزء من شروط "السلامة والعناية الصحية" التي يفترض أن يضمنها القانون للأطفال المهاجرين في مراكز احتجازهم، في رد على طلب طعن تقدمت به الحكومة لقرار حول شروط استقبال هؤلاء القاصرين.

وكانت وزارتا الداخلية والعدل الأميركيتان قد رأتا في مرافعات الاستئناف أن واجب ضمان "السلامة والعناية الصحية" المدرج بقانون صدر في العام 1997، لا يشمل بالضرورة شروط نوم القاصرين المحتجزين ولا تأمين معدات للعناية الصحية لهم، لأن النص لا يتحدث عن ذلك بشكل واضح.

لكن القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قالوا : "نختلف كثيرا مع هذا الرأي".

وكتبوا أن "العمل على ضمان حصول الأطفال على غذاء مناسب بكميات كافية وضمان شربهم مياها صالحة وإيوائهم في منشآت مزودة بالمعدات الصحية وحصولهم على الصابون ومعجون الأسنان وعدم حرمانهم من النوم، أمور لا بد منها بالتأكيد لسلامة الأطفال".

وأضاف القضاة أن المحكمة التي أصدرت الحكم الأول كانت محقة في عدم ترك هذه المعايير لتقديرات الحكومة وحدها.

وكانت عمليات تفتيش جرت في مختلف مراكز احتجاز المهاجرين التابعة للشرطة على الحدود كشفت أنهم يعانون ظروفا وصفت بأنها غير إنسانية، منها اكتظاظ المراكز ونوم محتجزين على الأرض ومراحيض دون أبواب ودرجات حرارة منخفضة جدا.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية قد التقت في حزيران/يونيو الماضي في تكساس أطفالا دون مرافقين بالغين "لا يتمكنون من الاستحمام بانتظام ولا يحصلون على ملابس نظيفة"،وقالت إن بعض هؤلاء لم يستحموا "منذ أسابيع" ويعانون من القمل.

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي جعل من الهجرة السرية أحد محاور سياسته، إلى الحد من تدفق هؤلاء المهاجرين وزيادة عمليات إبعاد المتسللين.

وتواجه الولايات المتحدة تدفقا للمهاجرين على الحدود مع المكسيك. وقد أوقف هناك 82 ألف مهاجر في تموز/يوليو، وهو عدد أقل بـ 21% عما كانوا عليه في حزيران/يونيو. وكان عددهم بلغ بين مارس/آذار ويونيو/حزيران أكثر من مئة ألف مهاجر.

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