17/08/2019

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة وأراضيَ زراعية في غزة

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت سلسلة غارات على موقع تابع لفصائل المقاومة، وأراضيَ زراعية في قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وفي هذا السياق، قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال أطلقت عدّة صواريخ على أحد المواقع التابعة لحركة "حماس" شرق حي التّفاح شرق غزة، كما أطلقت ٣ صواريخ على أرضيَ زراعيةٍ شرق دير البلح وسط القطاع دون وقوع إصابات.

بدوره، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن سلاح الجو أغار على هدفين لحركة "حماس" شمال ووسط قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفةٍ صاروخيةٍ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وقال جيش الاحتلال المقاومة إنه سيواصل العمل ضد محاولات المساس بالمستوطنين، واعتبر أن "حماس" مسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزّة وما يطلق منه".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قال مساء أمس الجمعة إنه رصد سقوط صاروخًا واحدًا من قطاع غزة نحو مستوطنات "غلاف غزة"، وقال إن القبة الحديدية قامت باعتراضه.

وذكر المتحدث أنه "في أعقاب انطلاق صافرات الإنذار في مدينة "سديروت" وفي كيبوتسات "أور هانير" و"نير عم" و"إيرز" و"غابيم وافيم"، تم التعرف على عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة نحو المستوطنات".

الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم

بدوره، قال الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم إن قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة رسالة تصعيد وعدوان تهدف إلى حرف الأنظار عما يجري من أعمال شجاعة في الضفة الغربية، أربكت العدو وعمقت أزماته الداخلية.

وحيّا برهوم في تصريح صحفي هذه العمليات البطولية في الضفة الغربية، مشددًا على أن المقاومة الباسلة لن تسمح بأن تكون غزة مسرحًا لتصدير هذه الأزمات، وأضاف أن جوابها سيبقى منسجمًا تمامًا مع امتداد الحالة النضالية والجهادية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وفي كل مكان في فلسطين على حد سواء، إلى جانب واجبها في الدفاع عن شعبها وحماية مصالحه.

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