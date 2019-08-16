16/08/2019

العميد سريع: عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k على مطار أبها الدولي

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنّ سلاح الجو المسير نفّذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k على مطار أبها الدولي، مستهدفاً مواقع حساسة في المطار وأصابها بدقة عالية وبشكل مباشر.

وأكّد العميد سريع أنّ عمليات سلاح الجو المسير ضد مطار أبها تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار.

وتابع سريع ان "استهداف مطار أبها يأتي في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية".‎

إقرأ المزيد في: اليمن