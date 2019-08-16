لبنان

إصابات خطرة في صفوف المستوطنين بعملية دهس جنوب بيت لحم

16/08/2019

إصابات خطرة في صفوف المستوطنين بعملية دهس جنوب بيت لحم

أصيب مستوطنان بجراح خطرة ظهر اليوم في عملية دهس وقعت قرب تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما تم إطلاق النار على المنفذ.

وذكرت القناة الثانية الاسرائيلية أن سيارة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية صفراء دهست مستوطنين اثنين على مدخل مستوطنة "اليعازر" القريبة، فأصيب أحدهما بجراح خطيرة، بينما أصيب الآخر بجراح وصفت بالمتوسطة، مشيرة إلى أن المهاجم أصيب بجراح وصفت بالبليغة.

وأفادت مصادر إعلامية معادية عن أن سيارات الاسعاف التابعة للاحتلال نقلت المستوطنين المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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