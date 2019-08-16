16/08/2019

عضو "كنيست": لتحصين الشمال وتقصير مدة الحرب في أيّة مواجهة مقبلة مع حزب الله

قال عضو لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست عن حزب "أزرق أبيض" الصهيوني عوفر شلح في حديث لـ"راديو حيفا": "لا يمكن الاستخفاف بما جرى في حرب العام 2006"، مضيفًا إن "أحداث تلك الحرب تُعتبر لا شيء أمام تهديد أكثر من 100 ألف رأس حربي موجه نحو "إسرائيل" ومعظمها إلى الشمال"، حسب تعبيره.

وتابع شلح "إزاء ذلك يجب القيام بأمرين: الأول هو تحصين الشمال فالحكومة خصّصت حتى الآن فقط 150 مليون شيكل لتحصين الشمال وهذا لا شيء وهي لا تُعطي المال اللازم للتحصين، ولفت إلى أن حياة المستوطنين القاطنين في الشمال في حرب لبنان الثالثة، أو في حرب الشمال الأولى، في حال شملت الجبهة السورية، ستكون مختلفة كليا".

وأردف "الأمر الثاني هوإيجاد جيش من ناحية القدرات والخطط مبني على تقصير مدة الحرب"، معتبرًا أن "تقصير مدة الحرب هو الهدف الأساسي للجيش الإسرائيلي في حال حصول حرب في الشمال"، وأشار الى أن "الحرب ستدار على هذا الشكل فبينما نحن نعمل على الجبهة الأمامية، يعمل حزب الله ضد الجبهة الداخلية".

وبحسب شلح، القبة الحديدية غير قادرة على حماية المدنيين في الداخل في الشمال بشكل كامل، لذلك نحن بحاجة لإيجاد مسار يقصَّر الحرب سواء كان سياسيًا أو عسكريًا أو سريًا".





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