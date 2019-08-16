16/08/2019

الرئيس عون: الانتصار سيتكرّر إذا تكرّرت الحرب على لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ذكرى انتصار تموز أنه إذا تكرّرت الحرب على لبنان سيتكرّر الإنتصار.

موقف الرئيس عون جاء في دردشة مع الصحافيين في المقرّ الرئاسي الصيفي في بيت الدين الذي انتقل اليه اليوم، حيث إستقبل وزير شؤون المهجرين غسان عطاالله والنواب: ماريو عون، سيزار ابي خليل وفريد البستاني، وعرض معهم حاجات منطقة الشوف.

وأشار الرئيس عون إلى أهميّة الورقة المالية التي صيغت بحضوره وحضور رئيسي مجلس النواب والحكومة.

واعتبر الرئيس عون أن ما تحقق في الورقة الاقتصادية المالية التي أقرت في اجتماع بعبدا الجمعة في التاسع من آب أمر مهم جدًّا، ونأمل أن يتعاون الجميع لوضعها موضع التنفيذ.

وعن الكلام الذي قيل في واشنطن، قال الرئيس عون: "أنا في لبنان وأقوم بمصلحة لبنان وما تقتضيه بغضّ النظر عن كل المواقف الخارجية، والكل تابعني في كلّ المراحل وفي كلّ المحافل العربيّة والدوليّة".

وعن حادثة قبرشمون، لفت الرئيس عون إلى أن "المشكلة بين الأطراف المعنيين بما حصل إنتهت أما الجروح فتندمل وستُختم آثارها بشكل سليم".

إقرأ المزيد في: لبنان