16/08/2019

الشيخ دعموش: معادلة القوة تحصّن لبنان في مواجهة العدو

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن لبنان وبعد مضيّ ثلاثة عشر سنة على عدوان تموز 2006 يعيش حالة من الامن والاستقرار على امتداد المناطق اللبنانية بفعل معادلة الردع ومعادلة القوة المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة التي تحصن لبنان وتجعله منيعًا في مواجهة "اسرائيل" وأطماعها في لبنان.

وفي خطبة الجمعة، لفت الشيخ دعموش الى أن الهدف الأساسي لـ "اسرائيل" من عدوان تموز 2006 كان القضاء على حزب الله والمقاومة، لكنها فشلت فشلًا ذريعًا في تحقيق هذا الهدف، بدليل أنها تعاني اليوم من تعاظم قدرات المقاومة على كل المستويات، وعندما تتحدث عن قوة المقاومة وعدد الصواريخ ودقة الصواريخ التي تملكها المقاومة وعدد المقاتلين، فإنها تتحدث بخيبة أمل، لأن الحرب التي قامت بها في 2006 للقضاء على المقاومة فشلت، ولم تستطع أن تمنع تعاظم قدرات المقاومة وحضورها القوي سياسيًا وشعبيًا في لبنان والمنطقة.

داخليًا، اعتبر الشيخ دعموش أن ما حصل أخيرًا من مصارحة ومصالحة ترك ارتياحًا عامًا لدى اللبنانيين وهو يساعد على الاستقرار الداخلي الذي يحتاجه البلد لمعالجة ازماته المالية والاقتصادية، فلبنان بأمس الحاجة الى الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني للنهوض والانكباب على معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية للناس، وهذا لا يتم الا بتفعيل العمل الحكومي وارادة جدية من كل القوى السياسية لمحاربة الفساد ووقف هدر أموال الدولة.

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