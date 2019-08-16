16/08/2019

لجنة القدس بالتشريعي تدعو المقاومة لفرض معادلة جديدة بوجه الاحتلال

دعت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني فصائل المقاومة إلى فرض معادلة جديدة في مقاومة الاحتلال الصهيوني بالقيام بالعمليات الجهادية في القدس ودعم هذه العمليات، ردًا على العدوان الصهيوني في القدس والأقصى.

واستنكرت لجنة القدس والأقصى في بيان لها إغلاق قوات الاحتلال الصهيوني بوابات المسجد الأقصى المبارك في وجه المصلين المقدسيين وإخراج المرابطين والمرابطات منه امس الخميس.

وقالت اللجنة إن "هذه الإجراءات والانتهاكات التي ينفّذها الصهاينة لن تفت في عضد أهلنا المقدسيين الذين يهبون دائما للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس"، وأضافت إن "هذه الاعتداءات وجرائم الحرب الصهيونية تأتي في سياق التواطؤ الأمريكي والتطبيع العربي المخزي مع الصهاينة مما يجرئ الاحتلال الصهيوني على المزيد من التهويد ومحاولة فرض التقسيم المكاني بعد فرض التقسيم الزماني في المسجد الأقصى المبارك".

ودعت البرلمانات العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة برلمانيون لأجل القدس والبرلمان العربي وغيرها للعمل الجادّ بالضغط على الاحتلال بكل الوسائل لمنع تقسيم الأقصى وعدم الاعتداء على قدسيته وحرمته وعدم تهويد القدس.

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