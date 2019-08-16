16/08/2019

"نيويورك تايمز": منع زيارة عمر وطليب لفلسطين يدمّر العلاقات مع "اسرائيل"

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في خطر، من خلال الضغط على حكومة الاحتلال لمنع زيارة النائبتين الديمقراطيين إلهان عمر ورشيدة طليب للأراضي المحتلة.

وقالت الصحيفة إن ترامب قام بذلك من أجل إرضاء "المتعصّبين" في قاعدته الشعبية ومعاقبة خصومه السياسيين، مضيفة أنه ونتنياهو يجازفان بالعلاقات الأميركية-الإسرائيلية، ووصفت ذلك بالأمر المحزن، وقالت إن القادة "الضعفاء" فقط يقدمون على مثل هذه الأفعال.

وتابعت الصحيفة "ترامب ومنذ البداية يستغل الإنتماء الديني وخلفية عمر وطليب من أجل إثارة الانقسامات العرقية"، وذكّرت بأن ترامب قال أمام حشد من مؤيّديه إن على طليب وعمر والنائبتين الديمقراطيتين ألكساندريا كورتيز وأيانا بريسلي العودة إلى الدول التي قدموا منها.

وأشارت الصحيفة الى أن زيارة عمر وطليب كانت ستركز على معاناة الفلسطينيين بسبب الاحتلال، ولفتت إلى أن ذلك أقلق نتنياهو.

كما قالت الصحيفة إن منع زيارة النائتبين الديمقراطيتين للأراضي المحتلة يُظهر ضعفًا، إذ أن الكيان الإسرائيلي لطالما ادعى أنه يمكن للمنتقدين أن يأتوا ويروا بأنفسهم ما الذي يجري.

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