رياضة

من هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب أوروبي؟

16/08/2019

من هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب أوروبي؟

كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن القائمة النهائية التي تتنافس على حصد جائزة افضل لاعب في القارة العجوز.
وضمت قائد ونجم برشلونة الإسباني الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي توج مع النادي الكتالوني بلقب الدوري وتوج بهداف المسابقة برصيد 36 هدفًا إضافة لتسجيله 12 هدفًا في مسابقة دوري الأبطال منحته لقب هداف المسابقة القارية.
والبرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الذي أحرز لقب الدوري وسجل 21 هدفًا مع السيدة العجوز، إلى نجم دفاع ليفربول والمنتخب الهولندي فارجن فاندايك الذي أحرز لقبي دوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر مع الريدز وحل ثانيًا في الدوري الممتاز.
وسيعلن عن هوية الفائز خلال قرعة دوري الأبطال التي ستسحب في التاسع والعشرين من الجاري.

 

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