رياضة

هل يدرب المصري عبد العظيم النجمة؟

16/08/2019

هل يدرب المصري عبد العظيم النجمة؟

تسارعت الاتصالات في الساعات الماضية لحسم هوية المدير الفني الجديد لنادي النجمة بعد إقالة التونسي طارق جرايا.
وتتجه إدارة النبيذي للموافقة على اقتراح اللجنة الفنية التي عرض عليها عشرات السير الذاتية لمدربين، لتخلص إلى اختيار المصري الألماني محمد عبد العظيم عظيمة، والذي سبق له الاحتراف في ألمانيا مع أندية كولن وأرمينيا بليفيلد وأودنبورغ، وأحرز لقب الدوري الكوري الجنوبي إضافة لحصوله على عدة شهادات تدريبية من الإتحاد الألماني لكرة القدم في مجال الناشئين، وأعلى شهادة تدريب وخبير دولي من الإتحادين الألماني والأوروبي.
ودرب في مصر والأردن وأحرز لقب الدوري العماني مع ظفار الموسم المنصرم.

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