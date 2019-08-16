16/08/2019

دعوات فلسطينية لتفعيل المقاومة المنظّمة ضد الاحتلال ومستوطنيه

حذّرت فصائل فلسطينية الاحتلال من مواصلة إجرامه ومخططاته التهويدية التي تستهدف المسجد الأقصى ومدينة القدس والتي يتحمل وحده نتائجها، وطالبت بتفعيل المقاومة المسلحة المنظمة على الأرض ضد جنود الاحتلال والمستوطنين والمستوطنات.

"حماس"

وفي هذا السياق، قالت حركة "حماس" إن باحات المسجد الأقصى وأحياء مدينة القدس تشهد غضبا فلسطينيا متصاعدا ناجما عن الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية المنظمة والمتكررة التي تستهدف مقدساتنا وأهلنا بأبشع الأساليب، ما سيؤدي إلى مزيد من العمليات التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه بكل طرق المقاومة المشروعة.

وأضافت حركة "حماس" في بيان صحفي تعقيبًا على استشهاد فتى وإصابة اثنين آخرين في القدس أمس الخميس أن "استشهاد فتى واصابة اثنين أثناء محاولتهما تنفيذ عملية طعن في القدس يحمل رسالة الغضب الفلسطيني، التي تشير إلى استعداد شعبنا للتضحية دفاعا عن الأقصى والقدس، وتثبيتا لما رسمه شعبنا في كل المحطات بأن المسجد الأقصى خط أحمر، وأن مدينة القدس ستبقى إسلامية وعربية الهوية".

ودعت حركة "حماس" إلى تكثيف الزيارات للأقصى في هذه المرحلة العصيبة التي يتعرض فيها للخطر الشديد، مشددة على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستبقى سراجا منيرا للأقصى ونارا تحرق المحتلين وقطعان المستوطنين.

"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"

بدورها، أكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن الوفاء لروح شهداء القدس باتخاذ مواقف وأفعال ترتقي إلى حجم هذه التضحيات، التي وجهت رسائل قوية للجميع بأن طريق المقاومة هو الأنجع في التصدي للجرائم الصهيونية ضد مدينة القدس والأقصى والمقدسات.

ودعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني إلى تحويل اليوم الجمعة إلى يوم للاشتباك المفتوح مع الاحتلال نصرةّ للقدس والأقصى ووفاءً لدماء شهداء القدس.

واعتبرت الجبهة أن دماء الشهداء التي سالت بين أزقة مدينة القدس المحتلة وعلى أبواب المسجد الأقصى تلعن كل المتواطئين والمطبّعين وتجار الحل السلمي، وطالبت بضرورة المقاطعة الكاملة لرهانات وخيارات السلطة، والتصدي لسياساتها ومواقفها المدمرة.

كما دعت الجبهة إلى ضرورة إجراء مراجعة وطنية جذرية شاملة حول الموقف مما يجري في القدس المحتلة، تنتج عنها بلورة برنامج نضالي ميداني لتعزيز صمود سكان القدس، والتصدي للسياسات الصهيونية في المدينة المقدسة من هدم البيوت ومحاولات اقتحام الاقصى المتكررة وعزل القدس عن شعبها.

وطالبت الجبهة قوى المقاومة بالاستجابة لدماء الشهداء ونداء القدس عبر تفعيل المقاومة المسلحة المنظمة على الأرض ضد جنود الاحتلال والمستوطنين والمستوطنات.

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