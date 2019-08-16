منوعات

أداة للإبلاغ عن المعلومات الزائفة في "انستغرام"

16/08/2019

أداة للإبلاغ عن المعلومات الزائفة في "انستغرام"

أعلن موقع "انستغرام" الخاص بمشاركة الصور المملوك لشركة "فيسبوك" أنه أضاف خاصيةً تُتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التي يعتقدون بأنها زائفة، وذلك في مسعى منه لمنع ظهور المعلومات المضللة وغيرها من الانتهاكات على منصته.

ولا تحظر "فيسبوك" نشر معلومات زائفة في أي من خدماتها للتواصل الاجتماعي، لكنها تتخذ خطوات للحدّ من انتشارها وتحذر المستخدمين بشأنها.

ولدى "فيسبوك" 54 شريكًا لفحص الحقائق يعملون في 24 لغة، لكن البرنامج في "انستغرام" سيُتاح في الولايات المتحدة فقط.

وقالت المتحدثة باسم "فيسبوك" ستيفاني اوتواي "هذه خطوة أولية اذ نعمل باتجاه نهج أكثر شمولًا لمعالجة المعلومات المضلّلة".

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