العالم

أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي يتوحّدون ضد "تل أبيب"

16/08/2019

أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي يتوحّدون ضد "تل أبيب"

ذكر موقع "دايلي بيست" أن أعضاء الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة وحّدوا صفوفهم رفضًا لقرار العدو الصهيوني منع زيارة منع النائبتين الديمقراطيين  إلهان عمر ورشيدة طليب من زيارة للأراضي المحتلة.

وقال الموقع إن موضوع الكيان الإسرائيلي بدأ يسبب الخلافات داخل الحزب الديمقراطي، وذلك بعد ما كان دعم هذا الكيان يحظى بإجماع داخل هذا الحزب.

كذلك أشار الموقع إلى أن المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2020 إستخدموا عبارات مثل "مخجل" و غيرها في وصف قرار الحكومة الإسرائيلية وإشادة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بخطوة "تل أبيب"

كما لفت الموقع إلى أن الإنتقادات جاءت من طيف واسع من الديمقراطيين، من شخصيات داعمة لـ"تل أبيب" إلى "ليبراليين" يوجّهون سهامهم باتجاه الأخيرة.

"دايلي بيست" سلّط الضوء على موقف زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي ستيني هوير المعروف بتأييده للكيان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الأخير وصف القرار الإسرائيلي بالشنيع. 

كذلك نقل عن أحد معاوني هوير أن الأخير يرى أن القرار الإسرائيلي يكشف ضعفًا و يهدد بتقويض "الإجماع" الجمهوري و الديمقراطي لجهة دعم "تل أبيب".

 النائب الديمقراطية أيانا بريسلي دعت بدورها الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم علاقاتها مع "اسرائيل" بعد القرار الذي إتخذته الأخيرة، وفق ما جاء 

كما لفت الموقع إلى ما قالته النائب الديمقراطية بيتي ماكولم في تغريدة لها والتي قالت فيها إن ترامب و نتنياهو يخشيان أن تشاهد طليب وعمر بشكل مباشر الوحشية  الوضع غير الإنساني الذي يعيشه الفلسطينيون نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك لفت الموقع إلى أن ماكولم وصفت ترامب بالمتعصّب واتهمته بالعمل على توسيع حظر السفر على المسلمين ليشمل أعضاء في الكونغرس.

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني