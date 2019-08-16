16/08/2019

بالأرقام..الانتخابات في دائرة صور

"العهد"

تتحضّر دائرة صور لخوض الانتخابات الفرعية في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر المقبل، فيما بلغ عدد الناخبين المسجّلين في هذه الدائرة في الانتخابات الأخيرة العام الماضي 190703 ناخبين مسجّلين، من المتوقّع أن يرتفع الى 196 ألف ناخب مسجّل، وفق ما يؤكّد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لموقع "العهد الإخباري".

وتضم دائرة صور 328 قلم اقتراع موزعة على 69 بلدة ومدينة وقرية. بلغت نسبة الاقتراع في هذه الأقلام 91390 ناخباً أي بنسبة 47.9 بالمئة، وحازت لائحة "أمل-حزب الله" على 82730 صوتاً تفضيلياً أي ما نسبته 96 بالمئة من الأصوات التفضيلية، -بحسب شمس الدين- الذي يوضح أنّ مرشّح حزب الله آنذاك نواف الموسوي حاز على 24379 صوتاً تفضيلياً، تلاه النائب حسين الجشي 23864 صوتاً تفضيلياً، حازت من بعده النائبة عناية عز الدين على 18815 صوتاً تفضيلياً، ومن بعدها النائب علي خريس 15672. أما مرشّحو لائحة "معاً نحو التغيير" فقد جاءت نتيجة الأصوات التفضيلية التي نالوها على الشكل التالي: رائد عطايا (1382)، عبد الناصر فران (1241)، أحمد مروة نال (852)، ولينا الحسيني (501). وقد بلغ عدد الأوراق "البيضاء" آنذاك 925، والأوراق الملغاة 1645.

يُشار الى أنّ الانتخابات الفرعيّة ستجرى وفقاً للنظام الأكثري أي في دائرة صور فقط، بعدما جرت الانتخابات النيابية الأخيرة وفقاً للنظام النسبي حيث جرت الانتخابات في دائرة الجنوب الثانية صور والزهراني معاً.

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