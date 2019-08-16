16/08/2019

البرلمان الأوروبي قلق من عمليات الإعدام الأخيرة في البحرين

أعرب 14 عضوًا في البرلمان الاوروبي عن قلقهم بشأن تنفيذ عمليات الإعدام في البحرين بحق ضحيتا التعذيب علي العرب وأحمد الملالي ومواطن بنغلادشي ثالث مجهول الهوية.

وفي رسالة إلى سفيرة البحرين في بروكسل بهية جواد الجشي، أدان أعضاء البرلمان تنفيذ أحكام الإعدام تلك والتجاهل التام لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

ودعا الأعضاء في الرسالة البحرين الى حظر أحكام الإعدام بشكل نهائي.

وتضمنت الرسالة تلويحًا بإمكانية إحالة هذه القضية الى البرلمان وجعلها مسألة برلمانية، إذ جاء فيها "سيكون هناك تبعات إذا لم ترد سفارة البحرين في بروكسل على الرسالة بشكل مرضٍ".

ووقّع على الرسالة كل من:

‎شيلا ريتشي

‎جان كريستوف أوتجين

‎مارتن هوروود

‎كارين ميلشيور

‎لوسي نيثسينغا

‎كايتلين تسيه

‎إيزاسكون بلباو بارانديكا

‎فيل بينيون

‎كارولين فوادن

‎نعومي لونغ

‎إيرينا فون وييس

‎شفاق محمد

‎كريس ديفيز

‎بتراس أوسترفيكيوس

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