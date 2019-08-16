16/08/2019

أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي..

سلّطت صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها اليوم الضوء على ما كشفه حزب آفاق تونس الليبرالي أمس عن التعهدات الخمس للمرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، والتي تجري يوم 15 أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن بين تلك التعهدات التي طرحها الحزب الداعم للمرشح المستقل الزبيدي التزامه بإعلاء الحقيقة في ملفات تسفير التونسيين الى مناطق النزاع في الخارج والاغتيالات والجهاز السري، الذي تُتهم حركة النهضة الاسلامية بإدارته.

كما تتضمن التعهدات الدّفع بتعديل دستوري، يشمل النظام السياسي والانتخابي في أجل أقصاه 25 تموز/يوليو عام 2020 وإعادة فتح سفارة تونس في دمشق والمغلقة منذ عام 2012 بكامل طاقمها، في أجل لا يتجاوز 20 آذار/مارس المقبل.

وقال الحزب في بيان إنَّ الزّبيدي تعهّد أيضًا بتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة والفوضى وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

والزبيدي وزير دفاع مستقل في حكومة يوسف الشاهد الحالية منذ أيلول/سبتمبر 2017، وينظر له كشخصية مقربة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7.5%

في سياق منفصل، تطرقت صحيفة "الشروق" المصرية الى تراجع معدل البطالة فى مصر خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7.5% من قوة العمل مقابل 8.1% في الربع الأول من العام، وبلغ عدد المتعطلين 2.094 مليون بانخفاض 173 ألف متعطل وفقا لنتائج بحث القوى العاملة الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أمس.

وكان معدل البطالة قد سجل خلال الربع الثاني من العام الماضي نحو 9.9%، إذ تسعى الحكومة لخفض معدل البطالة إلى ما بين 7 و8٪ خلال 3 سنوات.

اتحاد الكرة المصري يناقش عودة الجماهير لملاعب الدوري

بدورها، تناولت صحيفة "الوطن" المصرية خبر عقد المدير التنفيذي القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة اللواء ثروت سويلم اجتماعًا مع الجهات الأمنية لمناقشة ملف عودة الجماهير لحضور المباريات بشكل كامل خلال الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 19 أيلول/سبتمبر المقبل.

واستقر اتحاد الكرة على الاستعانة ببطاقة التعارف الخاصة بالجماهير، التي ستتضمن اسم المشجع وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع صورة شخصية، وشدد مسؤولو اتحاد الكرة على أن حضور أي من الجماهير المباريات يتطلب إنشاء "صحيفة جنائية" لهم أولاً، وأشار الى أنه سيتم تطبيق الـ"fan id" على الجميع سواء شاب أو فتاة أو أي مسؤول مثلما حدث في مباريات كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر الشهر الماضي وتوج المنتخب الجزائري بلقبها.

تونس: المرزوقي يغازل قواعد النهضة

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، أشارت صحيفة "الشروق" التونسية الى تصريح المترشح للانتخابات الرئاسية منصف المرزوقي الذي أكد فيه انه فخور بحصوله على حوالي 700 ألف صوت من قواعد النهضة في الانتخابات الرئاسية الماضية، لافتا الى ان التزكيات البرلمانية التي جمعها فيها نواب من النهضة، الامر الذي اعتبره عدد من الناشطين السياسيين مغازلة من المرزوقي لقواعد النهضة للتصويت له مجددا.

عمل في السعودية والأراضي المحتلة.. "الزمالك" المصري يعلن رسميا اسم المدرب الجديد

أما صحيفة "الجمهورية " التونسية فلفتت الى كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور عن اسم المدرب الجديد للفريق الأبيض خلال الموسم الجديد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأعلن منصور تعيين المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا لفريق كرة القدم في الزمالك، وقال إنه قام بحجز تذاكر الطيران له.

وتولى ستانوفيتش تدريب فريق بارتيزان الصربي وهو في عمر الـ36، وتوج بلقب الدوري الصربي معه، ثم رحل إلى الدوري الصيني ودرب داليان أربين وبكين جوان واستطاع أن يقود الأخير للوصول لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

وانتقل ستانوفيتش لتدريب لفريق مكابي حيفا في الدوري الإسرائيلي عام 2014، ثم عاد لتدريب بكين بي جي الصيني، ثم في عام 2017 تولى تدريب باوك اليوناني ورحل بعد شهرين ثم قاد القادسية السعودي، ولم يستمر بعد تدهور النتائج عقب 8 مباريات فقط، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

وزير العدل الجزائري: مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة

صحيفة "الشروق" الجزائرية لفتت الى تأكيد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن مكافحة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها إلا باسترجاع العائدات الإجرامية أي الأموال المنهوبة التي تشكل حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي.

وأضاف الوزير في كلمة بمناسبة تنصيب سيد احمد مراد نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء الجزائر أن "تجارب الدول التي سبقتنا في محاربة الفساد كشفت أن لا شيء يساهم بصورة فعالة في محاربة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية لاسترجاع ما نهبوه من أموال".

وأوضح الوزير في هذا السياق أن الدافع من وراء إتيان هؤلاء جرائم الفساد "هو بالأساس تحقيق الربح غير المشروع، الأمر الذي يستوجب تعميق التحقيقات الأولية من أجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد أماكن وجودها وإحصائها، وذلك بقصد حجزها أو تجميدها ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون".

وزير الاتصال الجزائري يدعو لانتخابات رئاسية قائمة على الحوار البناء

صحيفة "النهار" اهتمت من جهتها بتصريح وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة الجزائرية حسن رابحي، الذي أكد فيه أن الشعب الجزائري "لديه قناعة أن حل مشاكل البلاد يمر عبر الانتخابات".

وأضاف رابحي خلال حفل استقبال لمديري القطاع بمناسبة عيد الاضحى أن "الدولة بكل مؤسساتها تؤدي واجبها وتحاول الرد على ما تتطلبه جميع القطاعات".

كما شدد رابحي على أن حل الأزمة التي تعيشها الجزائر يكمن في "إعداد انتخابات رئاسية عبر حوار جامع وبناء"، منوها بالدور الرائد الذي تبذله الحكومة الحاليةلتلبية متطلبات المجتمع في جميع القطاعات.



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