16/08/2019

غزة تستعدّ لجُمعة الشباب الفلسطيني

يستعدّ الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة "الشباب الفلسطيني" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 آذار/مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة الفعالة في جمعة "الشباب الفلسطيني" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن.

وأكدت الهيئة استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة على الرغم من كل المعاناة التي سبّبها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاما.

وشدّدت الهيئة على تمسّك الشعب الفلسطيني بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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