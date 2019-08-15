لبنان

مشاهد تعرض للمرة الأولى: تفاصيل عملية استهداف ساعر 5

15/08/2019

مشاهد تعرض للمرة الأولى: تفاصيل عملية استهداف ساعر 5


كشف الحاج جلال قائد في القوة البحرية للمقاومة الإسلامية أنه تم إستهداف بارجة ساعر 5 من محيط منطقة السفارة الكويتية ( الجندولين ) عام 2006 خلال العدوان "الاسرائيلي". وأضاف "كنّا قادرين على استهداف ساعر 5 قبل وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية".

وحول السبب في تسمية العملية باسم "الطود الأول"، قال الحاج جلال إن "إستهداف ساعر 5 هو بداية إخراج العدو الصهيوني من المياه الإقليمية اللبنانية خلال حرب تموز لذلك أطلقنا عليها هذا الاسم".

 

 

 

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