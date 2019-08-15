15/08/2019

حماس: اللعب في ساحات الأقصى لعب بالنار لن يقابل إلا بنار تحرق المحتل

أكدت حركة "حماس" اليوم الخميس أن مدينة القدس خط أحمر، وأن أي عدوان على المسجد الأقصى هو عدوان على الأمة، وفي المقدمة منها الشعب الفلسطيني، وهو كفيل بتفجير شامل للأوضاع في كل المناطق.

وقالت الحركة في بيان صحفي "إن قيادة الحركة تداعت إلى عقد اجتماع طارئ تزامناً مع الأحداث الخطيرة التي شهدها المسجد الأقصى المبارك صباح يوم عيد الأضحى المبارك، وقد أجرت قيادة الحركة مشاورات واسعة، وتواصلت مع العديد من مكونات الأمة الرسمية وغير الرسمية من حكومات وشخصيات ومؤسسات وهيئات وأحزاب".

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات لمزيد من التحرك نصرة للأقصى، مؤكدة ضرورة الاستجابة لدعوات التحشيد الكبيرة يوم الجمعة 23/8 في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك عام 1969م، وهي مناسبة للتأكيد على التمسك بالحقوق التاريخية في مدينة القدس المحتلة، وعلى الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948م إلى تحرك شامل وواسع للرباط الدائم في المسجد الأقصى، والتحرك جماهيرياً في المدن المحتلة؛ ليفهم العدو الجبان أن اللعب في ساحات الأقصى هو لعب بالنار لن يقابل إلا بنار تحرق المحتل الجبان.

وشددت الحركة على أن استهداف القدس والمسجد الأقصى هو جزء من صفقة القرن الخطيرة التي يتساوق معها البعض هنا وهناك، وأنه لا سبيل لمواجهة هذه المؤامرة إلا بوحدة وطنية حقيقية تقوم على شراكة حقيقية صادقة، ودعت إلى اجتماع فوري للأمناء العامين للفصائل والقوى الوطنية تحت عنوان "حماية القدس والمسجد الأقصى".

وطالبت الحركة قيادة السلطة المتنفذة بترك الإعلانات الهزيلة التي يسمونها قرارات، والتحرك فعلياً للقيام بدورها في حماية القدس والمسجد الأقصى، وليس أقل من رفع يد الأمن عن جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وإفساح المجال لها لتقوم بدورها، وكذلك التوقف عن ملاحقة المقاومة التي هي وحدها الكفيلة بصد العدوان ولجم المحتل وتطهير المقدسات.

من جهة أخرى دعت حركة حماس زعماء العالم الإسلامي والعربي، والحكومات الإسلامية والعربية كافة، إلى القيام بدورها في حماية مقدسات الأمة.

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