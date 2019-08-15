15/08/2019

اليمن: السيطرة على جبل صبرين الاستراتيجي

أحكم الجيش اليمني واللجان الشعبية السيطرة على جبل صبرين الاستراتيجي في خب والشعف بالجوف.



وأكد مصدر عسكري يمني مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة وتدمير عدد من الآليات كما تم اغتنام كمية من الأسلحة خلال عملية السيطرة على جبل صبرين الاستراتيجي في الجوف.

وتابع المصدر "أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا كميناً محكماً لآلية تحمل مرتزقة مما أدى إلى تدميرها ومقتل من كان على متنها خلال السيطرة على جبل صبرين الاستراتيجي".

جدير بالذكر أن الجيش اليمني واللجان الشعبية أحكموا السيطرة أمس الأربعاء على عدد من مواقع المرتزقة في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف بعملية إغارة خاطفة تكللت بالنجاح.‎

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