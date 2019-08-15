15/08/2019

شهيد وإصابتان برصاص شرطة الاحتلال في القدس‎

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني وإصابة إثنين آخرين برصاص الشرطة الصهيونية بزعم تنفيذ عملية طعن في القدس.

وقالت وسائل إعلام الاحتلال إن الجيش الصهيوني أعلن الاستنفار في المنطقة، بعد إعلانه إصابة أحد عناصر شرطة الاحتلال بجروح بكتفه وُصفت بالطفيفة.

فيما أدى عشرات المصلين صلاة المغرب عند باب الاسباط بسبب منعهم من الدخول الى المسجد الأقصى.

وأدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية إفراغ قوات الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك من المصلين والمرابطين مساء يوم الخميس، "في خطوة استفزازية جديدة تضاف إلى الخطوات السابقة، والتي تأتي ضمن محاولات تثبيت التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد كمقدمة للاستيلاء عليه".

وطالبت الوزارة، "المجتمع الدولي بإيقاف هذه الهجمة المسعورة، التي تدفع بالمنطقة جميعها إلى حالة من التوتر الديني الذي سيؤدي إلى جرّنا لحرب دينية".

وأكدت أن "تصريح مسؤولي جيش الاحتلال الداعية لنقض وتجاوز ما هو متعارف عليه في المسجد الأقصى، من كونه وقفاً إسلامياً خالصاً فيما يعرف بنظام "الاستاتيكو"، ليس بعيداً عن الخطوات الاستفزازية المتحدية لمشاعر المسلمين في العالم أجمع، بل وتكمن خطورته في تجاوز الانتهاكات الفردية في المسجد إلى سلب كامل للسيادة الفلسطينية عليه وعلى مدينة القدس عاصمة دولتنا المستقلة".

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