العالم

الحرس الثوري: على الأعداء أن يضعوا في حساباتهم اقتدار إيران

15/08/2019

الحرس الثوري: على الأعداء أن يضعوا في حساباتهم اقتدار إيران

أكّد قائد قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية قوّة مستقلّة في العالم، وقال "إيران تحافظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي والثقافي بعيداً عن تأثير القوى العالمية"، داعياً الأعداء إلى أن يضعوا في حساباتهم اقتدار ايران الذي اتّسع نطاقه عالمياً.


وخلال تفقّده المناطق التي تتولّى مهام الحفاظ على أمنها القوّة البريّة للحرس الثوري في شمال غرب إيران ومنها المرتفعات الحدودية لمدينتي بیرانشهر وسردشت المحاذيتين لكردستان العراق، أضاف اللواء سلامي "جميع قمم الجبال على الحدود الشمالية الغربية للبلاد خاضعة بشكل كامل لسيطرة وإشراف قوات الحرس الثوري المؤمنة والثوريّة وقد سطّر أبناء هذه المناطق (بالحرس الثوري) بفضل الله وعونه أروع الملاحم لإرساء الأمن في مناطقهم".


وتابع "رسالتنا للأعداء هي أن عليهم أن يضعوا في حساباتهم اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي اتّسع نطاقه عالمياً".


وأشار اللواء حسين سلامي إلى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قوة مستقلة في العالم، وقال "إيران تحافظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي والثقافي بعيداً عن تأثير القوى العالمية، وهذا الاستقلال البنيوي قد تحوّل لدى العالم إلى أنموذج لا بديل له وقد تأثّرت به الكثير من دول وشعوب العالم".‎

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