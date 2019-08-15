15/08/2019

بالفيديو .. رسالة العميد سريع لقوى العدوان من داخل الاراضي السعودية

وجّه الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، رسالة للنظام السعودي وذلك خلال زيارته لمجاهدي الجيش اليمني واللجان الشعبية المرابطين على مشارف مدينة الخوبة السعودية بمنطقة جيزان، وقال "كفى عدوانًا وبغيًا، ألم يكفكم 5 سنوات من الفشل والخيبة والهزيمة وجيشكم يُقتل وينهار منذ البداية؟".

وخاطب سريع المرتزقة السودانيين قائلاً "يسقط منكم أعداد كبيرة من القتلى والجرحى كل يوم دون فائدة وأصبحتم حماة للجيش السعودي ومرتزقته".

كما نصح العميد يحيى سريع المغرر بهم باستغلال العفو العام، مؤكداً أن دفاعهم عن أراضي النظام السعودي الغازي والمعتدي هو عار سيلحقه بهم التاريخ وتلعنهم عليه الأجيال.

وتأتي زيارة الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية للمرابطين في جبهة جيزان في إطار زيارات ميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتأكيداً على الالتحام الشعبي الموحد المساند للجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات القتال.‎

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