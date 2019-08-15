15/08/2019

فشل القرصنة الأميركية .. الافراج عن الناقلة الايرانية "غرايس 1"

قرر رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو الإفراج عن الناقلة الايرانية "غرايس 1" والسماح لها بالمغادرة، في وقت كانت وزارة "العدل" الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الايرانية قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها.

وكان بيكاردو أعلن في وقت سابق أن سلطات بلاده أفرجت عن قبطان ناقلة النفط الإيرانية "غرايس 1"، و3 من أفراد طاقمها، غير أنها أرجأَت الإفراج عن الناقلة بعد تقدّم وزارة العدل الأميركية بطلب لتمديد احتجازها، وأشارت إلى أنها ستتخذ القرار لاحقاً بشأن مصير الناقلة المحتجزة بعد تلقّيها الطلب الأميركي.

وفي هذا السياق، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أميركا بمحاولة "القرصنة" في إشارة للناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق. ولفت ظريف إلى أن الافراج عن الناقلة الايرانية في جبل طارق يؤكد "فشل القرصنة الاميركية".

السفير الإيراني في لندن قال بدوره إن أميركا "بذلت محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة الإيرانية غريس 1 لكنها لقيت هزيمة".

یذكر ان قوات البحرية البريطانية كانت قد احتجزت ناقلة النفط الايرانية غريس 1 في مياه جبل طارق يوم 4 تموز/يوليو الماضي بصورة غير قانونية وخلافاً لقوانين الملاحة البحرية الدولية بذريعة انها تحمل النفط الى سوريا الخاضعة للحظر الاوروبي.

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