15/08/2019

بنك بيروت يودع بطولة آسيا لكرة الصالات

ودع بنك بيروت بطل لبنان لكرة الصالات منافسات بطولة آسيا للأندية من الدور ربع النهائي بسقوطه أمام ميساغون الإيراني حامل اللقب بثلاثة أهداف لهدفين في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي احتضنه ملعب بانكونك ارينا ليبلغ بطل إيران المربع الذهبي.

وعلى الرغم من تقدم بطل آسيا إلا أن الفريق اللبناني أدرك التعادل عبر علي طنيش السيسي قبل أن يحرز علي الحمصي هدف التقدم لبطل لبنان إلا أن النجم الإيراني مهدي أدرك التعادل ليجر بنك بيروت لشوط إضافي حسمه الفريق الإيراني.

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