15/08/2019

زيدان يستعد للاستقالة..وروما يجدد عقد زنيولا

كشفت صحيفة "ماركا" المدريدية عن اقتراب المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان من تقديم استقالته من منصبه جراء خلافات بينه وبين رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي يرغب بالتعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا، فيما يصر زيدان على التعاقد مع مواطنه بول بوغبا من مانشستريونايتيد إضافة لحملة التعاقدات الأخيرة التي أبرمها المرينغي.

وأكدت اليومية الإسبانية أن زيدان بات قريبًا جدًا من مغادرة البرانابيو.

روما يجدد عقد زنيولا

من جهته، أعلن نادي روما الإيطالي عن تجديد عقد موهبته الإيطالي نيكولو زانيولا حتى عام 2024 دون الكشف عن القيمة المالية للتجديد.

وكانت عدة أندية إيطالية وأوروبية ترغب بالتعاقد مع اللاعب الشاب قبل أن ينجح ذئاب العاصمة من الاحتفاظ بخدماته لمدة خمس سنوات.

منشنكلادباخ يضم الجزائري رامي بن سبعيني

بدوره، أعلن نادي بروسيا منشنكلادباخ الألماني التعاقد مع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني القادم من رين بعقد لمدة أربع سنوات.

وبن سبعيني 24 عامًا والذي اجتاز الفحص الطبي بنجاح كان واحدًا من نجوم الخضر الذين توجوا بلقب كأس أمم إفريقيا.

ليفربول بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

وكان ليفربول توج بلقب كأس السوبر الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 14 عامًا بفوزه على مواطنه تشلسي بركلات الترجيح 5 4 أثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

منح الفرنسي أوليفي جيرو التقدم للبلوز عند الدقيقة 36، وأدرك السنيغالي ساديو ماني التعادل للريدز بعد ثلاث دقائق على إنطلاق الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي بهدف في كل شبكة.

وعاد ماني لزيارة مرمى تشلسي بعد خمس دقائق على بداية الشوط الأول الإضافي ليدرك رجال فرانك لامبرد التعادل عبر جورجينيو من علامة الجزاء قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الإضافي.

ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح بواقع 5 4.

إقرأ المزيد في: رياضة