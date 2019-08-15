15/08/2019

عشرات المستوطنين يتقدمهم وزير الزراعة الصهيوني يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين يتقدمهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرئيل باحات المسجد الأقصى.

وقال شهود عيان إن سلطات العدو أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 96 مستوطنًا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم بمؤازرة من شرطة الاحتلال.

كما انتشر حراس المسجد الأقصى في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية.

يشار إلى أن باحات المسجد الأقصى قد تحوّلت إلى ساحات حرب في أول أيام العيد، بعد مهاجمة الاحتلال لآلاف الفلسطينيين المحتفلين عقب انتهاء صلاة وخطبة العيد بالقنابل والأعيرة المطاطية والضرب.

وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة أمام الاقتحامات في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" بقرار من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان وكبار الضباط من شرطة الاحتلال، ما اعتُبر سابقة خطيرة، إذ استباح الأقصى يومها حوالي 1300 مستوطنًا صهيونيًّا.

إقرأ المزيد في: فلسطين