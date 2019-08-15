منوعات

الهواء الملوّث يُعادل تدخين علبة سجائر يوميًا!

15/08/2019

الهواء الملوّث يُعادل تدخين علبة سجائر يوميًا!

أظهرت دراسة أميركية طبية حديثة أن الهواء الذي يستنشقه الناس في المدن الملوثة يوازي تدخين علبة سجائر يوميًا.

واعتمدت الدراسة على عينة من 7071 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عامًا يعيشون في 6 مدن أميركية.

ومن ثم قام الباحثون بقياس مستويات بعض المواد مثل النيتروجين والكربون الأسود والأوزون في رئة المستجوبين وتم فحص رئاتهم لرصد ما أصبحت عليه.

وبعد متابعة المشاركين لمدة 10 سنوات أظهرت النتائج أنّ التعرّض لتلك العناصر الملوثة زاد من حالات الإصابة بانتفاخ الرئة وهو اضطراب مزمن.

وخلُصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين عاشوا في مدن يرتفع فيها منسوب الأوزون عانوا الاضطراب الصحي مثل شخص واظب على تدخين علبة سجائر كل يوم على مدى 29 سنة.

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