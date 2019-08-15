15/08/2019

"ذا انترسبت": إدارة ترامب لفّقت 5 أكاذيب كُبرى بحق إيران

سلّط موقع "ذا انترسبت" الأميركي في مقالة للكاتب مهدي حسن الضوء على "خمسة أكاذيب" لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتعلّق بإيران.

وأشار الكاتب الى أن الكذبة الأولى تتمثل بالكلام الأميركي عن قيام إيران بصنع سلاح نووي، وهذه كذبة كبيرة.

وفي هذا السياق، إستشهد الكاتب بما قاله مدير الإستخبارات القومية الأميركية السابق "دان كوتس" أوائل هذا العام (عندما كان لا يزال في منصبه)، إذ صرح وقتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي بأن تقييم الإستخبارات الاميركية هو أن إيران لا تمارس أنشطة تهدف إلى إنتاج سلاح نووي.

وعن الكذبة الثاني، قال الكاتب إنها تتمثل بالكلام عن قيام إيران بإنتهاك الإتفاق النووي، وهنا إستشهد بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت أن إيران تلتزم بالكامل بشروط الإتفاق.

وبحسب الكاتب، الكذبة الثالثة هي إتهام إيران أنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، واعتبر أن هذا الكلام غير منطقي على الإطلاق، لافتًا إلى أن "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها جورج بوش الإبن عقب هجمات الحادي عشر من أيلول شنت ضد "جماعات جهادية سنية" مثل "القاعدة" و"داعش" و"حركة الشباب"، منبهًا الى أن إيران لا تدعم أيًا من هذه الجهات.

كما إستشهد الكاتب بمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2018 الذي أفاد بأن أكثر من نصف الوفيات الناتجة عن الاعمال الإرهابية خلال عام 2017 تعود إلى أربعة جماعات، هي "داعش" وحركة "طالبان" و"حركة الشباب" و"بوكو حرام"، متحدّثًا عن وجود إجماع لدى الخبراء بأن إيران لا ترعى أيًا من هذه الجماعات.

الكاتب لفت الى أن السعودية هي من تُتّهم بتسليح وتمويل "الجهاديين"، فضلًا عن توفير "غطاء العقيدة السلفية"، كما ذكّر بأن ترامب نفسه سبق وأن وجّه هذه التهم إلى السعودية.

وهنا قال الكاتب إنه إذا كانت هناك أيّ دولة تستحق لقب الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم فهي السعودية وليست إيران.

أما الكذبة الرابعة، فتتمثّل وفق حسن بالكلام عن تعاون بين إيران وتنظيم القاعدة، ونقل جايسون بوركي وهو صاحب مؤلفات عن القاعدة "أنه لم ير أية أدلة تثبت "تعاونا فعليا" بين إيران والقاعدة"، مستشهدًا بتقرير صدر عن مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية "وست بونت" الاميركية العسكرية المعروفة عام 2012، والذي خلص إلى أن العلاقة بين إيران و"القاعدة" ليست علاقة حلفاء بل علاقة خصومة.

وأوضح الكاتب أن الكذبة الخامسة هي أن الحرب مع إيران ستكون سهلة، واصفًا هذه الكذبة بانها ربما الأغبى وبأنها ستكون كارثة كبيرة، وقال إن الحرب مع إيران ستكلّف ترليوني دولار وتسبّب بمقتل أعداد كبيرة، فضلًا عن انها ستتطلب نصف مليون جندي على الاقل.

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