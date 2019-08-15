العالم

"دايلي بيست": تناقض في إدارة ترامب إزاء التفاوض مع إيران

15/08/2019

"دايلي بيست": تناقض في إدارة ترامب إزاء التفاوض مع إيران

نقل موقع "دايلي بيست" الأميركي عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبعث برسائل متناقضة إلى إيران حول شروط إجراء مفاوضات جديدة معها.

ولفت الموقع الى أن ترامب غاضب من هذا الموضوع، إذ تسود حالة إرباك كبيرة لدى السياسيين الأميركيين، مشيرًا الى وجود رسائل متناقضة تعرقل مساعي الوساطة التي تبذلها دول حليفة لأميركا.

وذكر الموقع أن واشنطن تحاول منذ أشهر نقل رسائل إلى طهران عبر الحلفاء، وذلك من أجل بدء محادثات رسمية دبلوماسية معها. غير أنه نقل عن مسؤولين أميركيين إثنين ومصدر آخر مطلع أن الآراء المتناقضة داخل إدارة ترامب تحبط العملية.

وأضاف الموقع أن الإنشقاق داخل إدارة ترامب يجحد الأطراف التي تلعب دور الوساطة بين واشنطن و طهران، فالوسطاء يقولون إنهم سئموا من الرسائل المتناقضة التي تأتي من فريق ترامب.

وفي الوقت نفسه، نقل الموقع عن مسؤول أميركي رفيع المستوى أن هناك إنسجامًا تامًا داخل إدارة ترامب في المقاربة حيال إيران، وأن ترامب مستعدّ للقاء القيادة الإيرانية من أجل التوصل إلى إتفاق و"اعطاء إيران المستقبل الذي تستحقه".

كذلك نقل الموقع عن المصادر أن الرسائل المتناقضة شملت روايات مختلفة حول الشروط المسبقة التي سيطالب بها الأميركيون من أجل إجراء مفاوضات، وأيضا روايات مختلفة حول طول فترة تعليق العقوبات الأميركية على إيران.

وصرح مسؤولون أميركيون وأوروبيون ومصادر أخرى مطلعة للموقع أن هناك إنقسامًا بين المسؤولين الأميركيين الكبار في موضوع التفاوض مع إيران، وهذا الإنقسام يشمل كيفية التعاطي مع موضوع العقوبات المفروضة على إيران.

وحسب مسؤولين أوروبيين إثنين ومصادر أخرى مطلعة، فإن التوتر يعود جزئيا إلى رغبة ترامب بالتوصل إلى إتفاق جديد مع إيران، بينما لا يؤيّد ذلك بعض مستشاريه.

ونقل الموقع أيضًا عن مصدرين إثنين مطلعين أن الولايات المتحدة تجري المحادثات مع إيران منذ أكثر من عام، وذلك من خلال وسطاء مثل سلطنة عمان وسويسرا واليابان و العراق وفرنسا.

كما أردف الموقع أن الرسائل الأميركية المتناقضة حيال إيران ازعجت فرنسا بشكل خاص، وأن المواقف التي اعرب عنها ترامب للفرنسيين تختلف عن مواقف مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية الأميركية.

وفي الختام"، نقل الموقع عن مصدر مطلع أن الرسائل المتناقضة أزعجت ترامب، كما نقل عن مصدر آخر أن ترامب قد طلب من موظفيه قبل أسابيع الكفّ عن توجيه الرسائل المتناقضة.

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني