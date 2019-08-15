فلسطين

"حماس" حول تهديدات بني غانتس: ردّنا على جرائم الصهاينة سيكون مضاعفًا

15/08/2019

"حماس" حول تهديدات بني غانتس: ردّنا على جرائم الصهاينة سيكون مضاعفًا

ردّ المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" حازم قاسم على تهديدات رئيس حزب "أزرق أبيض" الصهيوني بيني غانتس ضد قيادة الحركة، مؤكدًا أن هذه التهديدات ليست سوى محاولة لكسب أصوات المتطرفين في المجتمع الصهيوني.

وقال قاسم في تصريح صحفي إن "على غانتس أن يتذكّر حين كان رئيسا للأركان كيف كان رد المقاومة على العدوان ضد قطاع غزة في معركة حجارة السجّيل والعصف المأكول".

وأضاف قاسم أن "الكيان الصهيوني دفع ثمن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عهد غانتس، وتجلى ذلك في إطلاق المقاومة مئات الصواريخ طالت "تل أبيب" والقدس المحتلة ومدينة حيفا، وعطّلت العمل في مرافق حيوية في الكيان وأدخلت ملايين المستوطنين إلى الملاجئ وكانت الفترة الأسوأ في حياة ما يسمى "سكان غلاف غزة"، وتمكّن القسام من أسر جنود من جيش الاحتلال".

وشدد المتحدث باسم حركة "حماس" على أن ردّ المقاومة الفلسطينية على أية جريمة إسرائيلية جديدة سيكون أضعاف المرات السابقة، لافتًا إلى أن المقاومة طورت قدراتها وراكمت ما تستطيع من قوة لتدافع بها عن شعبها.

وأكد قاسم أن غانتس لن يحصل على الهدوء الذي يبحث عنه ما دام يحتل الأرض وينتهك المقدسات ويحاصر قطاع غزة.


 

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