15/08/2019

قائد البحرية الإيرانية عن القوى الدولية الموجودة في الخليج: عهد استعراض العضلات ولّى

حذّر قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي القوى الدولية الموجودة في منطقة الخليج من البقاء فيها، مؤكدًا أن عهد استعراض العضلات والنفاق قد ولّى في هذه المنطقة.

وفي كلمة ألقاها مساء أمس خلال المراسم الختامية لمسابقات الغوص الدولية التي أقيمت في جزيرة كيش جنوب إيران، قال الأدميرال خانزادي إن "الشعوب الحرة في المنطقة هي اليوم أكثر وعيًا تجاه مصالحها".

وتوجه خازندي إلى أعداء المنطقة من أميركا إلى بريطانيا ومرورًا بالكيان الصهيوني وأذنابهم، وقال "عليهم أن يعلموا أن جبهة المقاومة الإسلامية البحرية هي الآن في حال التبلور والتلاحم، وأن عهد نهب ثروات المنطقة قد ولّى لذا ينبغي على الناهبين أن يغادروا المنطقة سريعا وفي غير هذه الحالة سيضطرون للخروج مذلولين".

وأشار خازندي إلى ضرورة حفظ الأمن والسلام في المنطقة، وقال إن "السلام والأمن الجماعي في البحر بحاجة إلى الصداقة والتعاون والفهم المشترك للمحيط البحري، في حين أن قوى الاستكبار عاجزة عن إدراك هذا الأمر، إذ تستغل البحر للغطرسة وفرض ترتيبات أمنية غير مشروعة".

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