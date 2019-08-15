15/08/2019

الإمام الخامنئي: لتعميم شعار "الخدمات من أجل تحقيق العدالة والتقدم"

أكد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي ضرورة اتخاذ شعار "تقديم الخدمات من اجل تحقيق العدالة والتقدم" طابعاً عاماً.

وفي رسالة وجّهها سماحته لفرق الإعمار والبناء في إيران تُليت أمس في مرقد "السيد عبد العظيم الحسني" في مدينة ري جنوب العاصمة طهران، اشاد سماحته بنشاطات تلك الفرق، مشيرًا الى أنها تكتسب قيمة كُبرى وتستحق الاشادة والتقدير.

وقال الإمام الخامنئي إن النشاطات الجهادية للإعمار والبناء تنبثق من الايمان وتشمل الطاقات الانسانية التي ليست لها نهاية، لذلك فإن لها القابلية على الإنماء والرقي الى عشرات ومئات الاضعاف على الصعيد النوعي.

ولفت الإمام الخامنئي الى أن الارتقاء الفكري والعملي للناشطين في فرق الجهاد للبناء والاعمار لا ينبغي أن تحجبهم عن تقديم الخدمات الاساسية في المجالات الابتدائية، إذ ان اعمار منازل القرويين يضفي الخير والبركة على هذه النشاطات والعاملين فيها.

وشدد على ضرورة تعميم شعار "تقديم الخدمات من اجل تحقيق العدالة والتقدم"، وحث في ذات الوقت على تقديم المنظومة المعرفية للاسلام في هذا المجال الى الملايين من شبان البلاد والتي تتضمن مئات الدروس في الحضّ على الانفاق وضرورة التعاون في البر والتقوى وتقديم المنفعة للناس والقيام بالقسط ونظائرها.

وأضاف سماحته إن جهاد تقديم الخدمات يصب لصالح ذات الناشطين قبل أن يصب لصالح المستفيدين منه، إذ ان القلوب والافكار تكتسب النور بفضل اجتناب التمسك بالمصالح الشخصية وفوق ذلك ينال اصحابها رضا الله تعالى، وينبغي التاكيد على هذا الامر بالاقوال والافعال معا للذين ما يزالون لم يقوموا بأي خطوات على هذا الطريق.

وفي الختام، حثّ الإمام الخامنئي العاملين في هذا المجال على التمسّك بالأخلاق الفاضلة والأفعال الايمانية والابتعاد عن المحرمات والعمل بالمستحبات وتعطير الاجواء المرتبطة بالايمان والاعمال الصالحة.

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