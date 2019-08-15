15/08/2019

إصابات واعتقالات في الضفة الغربية

نفَّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، تخلَّلها اعتقال عددٍ من الشبان الفلسطينيين، فيما أصيب آخرون بمواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت كاحل قضاء الخليل.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إن جنوده "اعتقلوا 8 شبان من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة حيازة أسلحة ووسائل قتالية" والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيَين اثنين من مخيم عايدة في محافظة بيت لحم، وقال شهود عيان "إن قوات عسكرية للاحتلال اعتقلت فارس خضر زرينة (22 عامًا) بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

كما داهمت قوة للاحتلال منطقة بيت تعمر وقامت بتكسير أبواب شقة المواطن خالد أحمد الحمري.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد عبد الرحيم داود (24 عاما) ومحمد عفيف التركي (23 عاما) بعد مداهمة منزلَي ذويهما وتفتيشهما في قلقيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في ليل أمس المواطن حمد أسعد طبيب (48 عاما) عند مدخل قرية عزبة الطيب بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرّح.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في مواجهات مع جيش الاحتلال الذي اقتحم بلدة بيت كاحل شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام، إذ قام الشبان برشق جنود الاحتلال بالحجارة، فردّوا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقامت قوات الاحتلال بمداهمة منزل يعود لعائلة عصافرة، التي جرى اتهام اثنين من أفرادها بالضلوع في عملية الطعن التي أسفرت عن قتل جندي إسرائيلي قبل عدة أيام، وهددت سلطات الاحتلال إثر الحادثة بهدم منزل العائلة.

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