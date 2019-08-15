15/08/2019

أعضاء من المعارضة الفنزويلية زاروا الأراضي المحتلة

ذكرت الاذاعة الاسرائيلية أن وفدًا من المعارضة الفنزويلية مقرّبًا من رئيسها خوان غوايدو، وصل الى الأراضي المحتلة قبل عدة أشهر واجتمع مع مسؤولين صهاينة.

وأضافت الاذاعة أنه خلال الزيارة طالب أعضاء الوفد بتعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني ودفع العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين.

وكان غوايدو قد أعلن أمس أنه سيعيّن ممثلًا من قبله في الكيان الغاصب.

وصرح أحد أعضاء المعارضة "انطباعي كان إيجابيًا تمامًا من الاجتماعات، هناك تفهمًا لمشاكل الشعب الفنزويلي"، على حد تعبيره.

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