15/08/2019

26 مرشحا للانتخابات الرئاسية في تونس

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس يوم أمس الأربعاء عن قبول أوراق 26 مرشحا، من بينهم امرأتان وعدد من الوجوه البارزة، لخوص انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل، فيما رفضت ملفات 71 آخرين.

وأكد عضو الهيئة أنيس الجربوعي أن "بإمكان المرشحين الذين رفضت ملفاتهم لعدم استيفائها شروط الترشح، اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة قبل الإعلان النهائي لقائمة المرشحين في 31 أغسطس/آب الجاري".

وينص قانون الانتخابات على احترام شروط للترشح، أهمها تزكية يوقع عليها عشرة آلاف مواطن، أو أربعين رئيس بلدية، أو عشرة نواب بالبرلمان، إضافة لضمان مالي بقيمة عشرة آلاف دينار تونسي (3.5 آلاف دولار)، علاوة على شهادة الجنسية التونسية.

ووفق الهيئة العليا للانتخابات، فإن العدد النهائي لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بلغ حتى إغلاق باب الترشح 97 شخصا.

وتأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 15 أيلول/سبتمبر المقبل عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي الشهر الماضي. وستمتد الحملة الانتخابية للرئاسيات من 2 إلى 13 أيلول/سبتمبر، في حين سيكون 14 من الشهر نفسه يوم الصمت الانتخابي.

ومن أبرز المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة وعبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة ووزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي.

ومن بين المنافسين البارزينالرئيس السابق المنصف المرزوقي ونبيل القروي وهو رجل أعمال وصاحب قناة تلفزيونية خاصة.

وقالت هيئة الانتخابات إن القائمة الأولية للمرشحين تضم سيدتين هما عبير موسى (رئيسة الحزب الحر الدستوري التونسي) وسلمى اللومي (رئيسة حزب الأمل التي شغلت سابقا منصب وزيرة السياحة ومديرة للديوان الرئاسي).

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