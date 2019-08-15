العالم

صحيفة بريطانية: حكومة جبل طارق تفرج اليوم عن ناقلة النفط الإيرانية

15/08/2019

صحيفة بريطانية: حكومة جبل طارق تفرج اليوم عن ناقلة النفط الإيرانية

نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو قوله إن منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا ستفرج اليوم الخميس عن ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها.

وذكرت الصحفية أن بيكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة "غريس 1" التي كانت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية قد احتجزتها في البحر المتوسط في تموز/يوليو الماضي، وأنه يكفيه الآن أنها لن تتوجه إلى سوريا.

وكانت بريطانيا قد تحججت بأن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بيكاردو قوله: "ما من سبب يدعونا للإبقاء على "غريس 1" في جبل طارق ما دمنا لم نعد تعتقد أنها تخرق العقوبات على النظام السوري".

يذكر أن الحرس الثوري الإسلامي احتجز في مضيق هرمز ناقلة نفط بريطانية عقب أسبوعين من احتجاز الناقلة الإيرانية "غريس-1".

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