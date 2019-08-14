فلسطين

السنوار يكشف: لقاء بين حماس والجهاد لبحث مشروع المقاومة

14/08/2019

السنوار يكشف: لقاء بين حماس والجهاد لبحث مشروع المقاومة

 

كشف رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ، اليوم الأربعاء عن لقاء جرى مؤخراً بين قيادات حماس والجهاد الإسلامي السياسية والعسكرية لبحث مشروع المقاومة.

وقال السنوار خلال زيارة عائلات في رفح حنوب القطاع : "كنا قبل أيام في لقاء عالي المستوى ضم أشخاصاً من القيادة السياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي بحضور قيادة كتائب القسام وسرايا القدس".

وأضاف السنوار إن "اللقاء استمر ست ساعات، بكل حب وأخوة وناقش تفاصيل مشروع المقاومة والتحضيرات والترتيبات للتحرير والعودة وصد العدوان".

وتابع رئيس حركة حماس في غزة: "نحن وإخواننا في فصائل المقاومة بكتائب القسام وسرايا القدس يعملون ليل نهار".

وذكر أن "كل فصائلنا وأجنحتنا العسكرية في قطاع غزة تطور عملها وتراكم قوتها وتعمل ليل نهار من أجل إنجاز الهدف الوطني الكبير، وهو التحرير والعودة".

وأردف السنوار قائلاً: "نحن وفصائل المقاومة وقوانا الوطنية والإسلامية سنواصل درب إعداد القوة ومراكمتها وإعداد العدّة واستكمالها لمشروع التحرير والعودة".

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