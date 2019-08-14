14/08/2019

الأخاء يهزم النجمة ويبلغ نصف نهائي كأس النخبة

بلغ الأخاء الأهلي عاليه نصف نهائي كأس النخبة التنشيطية لكرة القدم بفوزه على النجمة بهدف في ختام مباريات دور المجموعة وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامة ليضرب الفريق الجبلي موعدا مع شباب الساحل في نصف النهائي، في حين سيواجه الأنصار الشباب الغازية الأحد المقبل.

وبعد شوط أول سلبي ندرت خلاله الفرص على المرميين نجح الأخاء بافتتاح التسجيل عبر المهاجم كريم درويش من ركلة حرة جميلة بعد أربع دقائق على انطلاقة الشوط الثاني مسكنا الكرة من خارط المنطقة بشباك الحارس أحمد تكتوك.

ليجهد بعدها النبيذي الذي أجرى مديره الفني المؤقت بلال فليفل كوكبة من التغييرات في محاولة للتعديل بعدما أقحم نادر مطر وابو بكر المل ومحمود سبليني وغيرهم دون نتيجة لتحرم العارضة قاسم الزين من فرصة التعديل ليواصل بعدها النجمة ضغطه وتلامس كرة ابو بكر المل عارضة الفريق الجبلي الذي اعتمد على المرتدات حيث كاد أن يضاعف النتيجة إلا أن الحارس النجماوي برع في صد كرة كريم درويش ليرد مجددا النجمة بفرصة التعديل التي أهدرها ابو بكر المل قبل خمس دقائق من النهاية لينتهي اللقاء بفوز أخائي رفع خلاله رجال المدرب عبد الوهاب أبو الهلال رصيدهم إلى ثلاث نقاط، بينما ودع النجمة البطولة التي يحمل رقمها القياسي بخسارتين وبلا نقاط.‎

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