العالم

الجيش السوري يسيطر على كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس بريف إدلب الجنوبي

14/08/2019

الجيش السوري يسيطر على كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس بريف إدلب الجنوبي

شنّ الجيش السوري هجومًا كاسحًا على محور ريف إدلب الجنوبي، سيطر خلاله على قرى كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات التابعة لها.

وذكر مصدر عسكري ميداني، أن "قوات (الجيش العربي السوري) المسلحة العاملة في محافظة حماة استعادت السيطرة على كفر عين-خربة مرشد- المنطار- تل عاس بريف إدلب الجنوبي"، مشيرًا الى "تكبيد التنظيمات الإرهابية التي كانت متمركزة هناك خسائر كبيرة في المعدات والأفراد".

وقضت وحدات الجيش السوري العاملة على محور سكيك وتل سكيك بريف إدلب الجنوبي أمس الثلاثاء على العديد من الإرهابيين في تل ترعي ومحيط التمانعة وسط حالة من التخبط والانهيار في صفوف المجموعات الإرهابية، التي أجبرت من تبقى من إرهابييها في تلك المناطق على الفرار باتجاه مدينة خان شيخون أحد أكبر معاقل الإرهاب بريف إدلب الجنوبي.

واستعادت وحدات الجيش  السوري الأحد الماضي السيطرة على قرية سكيك وتلتها إضافة إلى بلدة الهبيط الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي.

الجيش السوري يسيطر على كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس بريف إدلب الجنوبي

الجيش السوري يسيطر على كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس بريف إدلب الجنوبي

الجيش السوري يسيطر على كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس بريف إدلب الجنوبي

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