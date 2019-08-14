14/08/2019

هل بدأ ترامب يرى في نتنياهو شخصاً فاشلاً؟‎

أشارت المحللة السياسية "تسفيا غرينفيلد" في موقع "هآرتس" الصهيوني إلى أنّ الرئيس الامريكي دونالد ترامب فرض على رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ان ينفذ قرارات عكس إرادته.

ولفتت غرينفيلد الى أن ترامب طلب من نتنياهو عدم إقامة علاقات اقتصادية وثيقة جداً مع الصين، وخصوصاً في مجال السايبر، مما يضر بشكل كبير بعدد من صفقات ضخمة مخطط لها.

وطلب ترامب أيضاً من نتنياهو السماح بإعطاء مئات من رخص البناء للفلسطينيين في المناطق c، ثم طلب منه منع العضوَين في الكونغرس الأميركي المؤيدتين لحركة الـBDS، إلهام عُمر ورشيدة طالب، من الحصول على تأشيرة دخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأت غرينفيلد أن قبول نتنياهو الالتزام بالقواعد الدولية وعدم مقاطعة عضوين شابتين في مجلس النواب، يزعج الرئيس الأميركي، ليس فقط لأن العضوين تعتبران من بين أشد منتقديه، بل لأنه يرى أن مثل هذا "التنازل هزيمة"، ومعروف عنه أنه "يحتقر الضعف".

وسألت المحللة السياسية "هل الرئيس الأميركي بدأ يتعامل مع رئيس حكومة (العدو) كإنسان فاشل؟". وأضافت "صحيح أن نتنياهو يُعتبر من بين أصدقاء ترامب القلة في الغرب، لكن اليوم لدى ترامب أصدقاء جدد في الأفق، مثل بوريس جونسون".

وتابعت غرينفيلد: ان "مجموعة الطلبات التي جرى الكشف عنها تدل على أنه حتى لو لم يكن في نية ترامب المس علناً بفرص نجاح "نتنياهو"، فإنه لم يعد يرى فيه إنساناً "لا يُقهر"، ولذلك لم يعد يستحق معاملة لطيفة وخاصة"، على حد قولها

إقرأ المزيد في: عين على العدو